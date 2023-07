Riviera, arrivano Ricci e Pivi

In casa Riviera Volley ecco un doppio arrivo dal Team 80 Gabicce, quello della schiacciatrice Alessia Ricci e della centrale Virginia Pivi. Entrambe sono classe 2001 cresciute a Riccione e si aggiungono al roster di B2 della formazione riminese. "Per ora l’unica promessa che posso fare a società, squadra e tifosi è che darò sempre il mio 110% mettendoci impegno e dedizione – dice Ricci -. Ho conosciuto parte della squadra e mi è sembrato un bel gruppo, non vedo l’ora di incontrare anche tutte le altre ragazze". In casa Lasersoft Riccione ecco invece il secondo rinforzo. Nel ruolo di libero, la società riccionese ha scelto di affidarsi a Federica Calzolari, 19 anni, con alle spalle già una buona esperienza nel campionato di B2.