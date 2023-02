Era tempo di derby, nella 14esima giornata di volley C femminile, in quel girone D che vede ai nastri quattro realtà della nostra provincia. Quattro squadre che si sono incrociate fra loro. E le gerarchie, a dar retta a quello che racconta la classifica, sono state rispettate. Alla ‘Casa del Volley’ l’Emanuel Riviera ha la meglio (3-1) sulla Retina Cattolica, 25-18, 25-21, 24-26, 25-21 i parziali a favore delle padrone di casa, che in graduatoria si issano a quota 32 ribadendo il loro terzo posto in solitudine, mentre le cattolichine, la passata stagione in B2, restano ferme a 23 e sono comunque quarte. L’altro derby si è celebrato alla palestra Sforza, con la Gut Chemical Bellaria che è venuta a prendersi l’intera posta a spese della Vtr Sg Volley, che ha tenuto nei primi due set per crollare al terzo (0-3; 22, 24, 13 lo score). Sabato Bellaria ospiterà Russi e Cattolica riceverà il Flamigni: in viaggio Sg (dal Rubicone In) e Riviera (a Faenza).