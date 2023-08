Riviera e Lasersoft prendono forma

Prendono forma, Riviera volley e Lasersoft di B2 femminile. In casa Riviera è stata annunciata la conferma del libero Nicoletta Fabbri e il ritorno alla pallavolo dell’oppostobanda Anita Magalotti. "Per me ritornare sul campo da pallavolo è una grande emozione e sono davvero contenta di ricominciare come parte del progetto del Riviera – dice proprio Magalotti –. Penso che qui io possa trovare un bel clima in palestra e anche tanta determinazione: elementi fondamentali". In casa Lasersoft, invece, ecco due palleggiatrici come terza e quarta novità del roster: la 24enne pesarese Michela Montesi e la riccionese classe 2002 Lucia Mercolini. "Dopo una stagione giocata oltre oceano sono felice di tornare a far parte di una squadra locale e ambiziosa come Riccione" dice Mercolini.