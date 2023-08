Riviera e Lasersoft si rinforzano

Sono sulla via del completamento, i roster di Riviera Volley e Lasersoft Riccione per il prossimo campionato di B2 femminile. Il Riviera aggiunge al gruppo Celeste Astolfi, 20enne cresciuta nell’Idea Volley Bellaria e l’anno scorso proprio a Riccione in B2. "Mi ha fatto piacere – dichiara la centrale – ricevere la proposta del Riviera, società che avevo sempre conosciuto come avversaria e di cui ora mi ritrovo a far parte, sono contenta di poter continuare il mio percorso nel campionato nazionale di serie B2". Intanto si completa la diagonale della Lasersoft Riccione con l’arrivo di Francesca Tobia, classe 1997, nel ruolo di opposto (nella foto). "Entrare a far parte di una realtà seria come quella di Riccione, che fin da subito si è dimostrata molto disponibile nei miei confronti, mi rende soddisfatta della scelta presa – dice la giocatrice –. In squadra conosco già alcune delle compagne e il viceallenatore Angelo Musumeci, che mi ha allenato due anni fa e che sono contenta di ritrovare a Riccione".