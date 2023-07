Riviera, panchina a Daniel Balzani

Il Riviera Volley affida la panchina della B2 femminile a Daniel Balzani. Il tecnico, che arriva da due anni di esperienza in serie C nell’Idea Volley Bellaria, seguirà la prima squadra e la coordinazione sportiva del settore giovanile. Il Riviera comincia così a costruire una squadra con l’obiettivo di ben figurare in un campionato che solo fino a poche settimane fa sembrava utopia e che invece si è rivelato realtà dopo l’acquisizione dei diritti di partecipazione della Rubierese. Intanto, sempre in B2, arriva un’ulteriore conferma in casa Lasersoft Riccione. Si tratta del libero Angela Jelenkovich, il cui rinnovo riempie di soddisfazione la società, che in una nota ricorda come fin da subito si sia "messa a disposizione della squadra e dello staff tecnico a guidare le retrovie biancoblu, contribuendo alla conquista del prestigioso terzo posto in classifica". La stessa giocatrice esprime gioia per la conferma: "Sono contenta di poter far parte di questo gruppo e di questa società per il secondo anno di fila. Sono curiosa di conoscere questo gruppo, in parte rinnovato".