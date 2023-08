Riviera Volley e Lasersoft, il campionato inizia in trasferta

Comincerà sabato 7 ottobre in trasferta, il campionato di B2 femminile di Riviera Volley Rimini e Lasersoft Riccione. Le due squadre sono unite da un destino simile nel girone F e partiranno lontano dalla palestra amica per un percorso lungo e tortuoso. Le riminesi saranno di scena a Porto San Giorgio col Volley Angels Lab, le riccionesi saliranno invece a Massa Lombarda. Il Riviera avrà poi Montesilvano, si recherà a Collemarino di Ancona, ospiterà la Battistelli Blu Volley Pesaro e sarà in trasferta a Pescara per aprire il mese di novembre. Di seguito, con alternanza perfetta tra casa e fuori, il Riviera se la vedrà con Filottrano, Olimpia Teodora, Macerata, Settore giovanile Teodora. La Lasersoft, dopo l’esordio esterno, ospiterà Collemarino, poi fuori con Battistelli e a seguire combinazione casa-fuori con Pescara, Filottrano, Olimpia Teodora, Teodora Settore giovanile, Cervia e Macerata. Il derby arriverà alla decima giornata, con il Riviera in casa nel girone d’andata per la partita del 9 dicembre e la Lasersoft a ospitare quello di ritorno il 20 aprile. Nelle ultime tre partite del girone d’andata Rimini se la vedrà con Cervia, Massa e Castelmaggiore. Riccione avrà in sequenza Castelmaggiore, Montesilvano e Porto San Giorgio. Sarà una regular season molto lunga, quella che vedrà impegnate le due squadre romagnole. Lo stop per le festività verrà dato già dopo l’11ª giornata, quella in programma nel weekend del 16-17 dicembre. Poi tutti fermi fino al 13 gennaio, quando sarà in programma la 12ª giornata. La domenica successiva spazio all’ultima partita dell’andata, poi ecco un altro stop di due settimane. L’inizio del ritorno è fissato per il 10-11 febbraio, poi prosecuzione fino all’11 maggio con l’unica sosta a quel punto programmata per il fine settimana di Pasqua (31 marzo 2024). 14 squadre, 26 giornate. Nell’oceano delle 140 squadre di B2 (14 per 10 gironi) sono previsti i playoff promozione e i playout retrocessione, a meno che tra 10ª e 11ª ci siano tre i più punti. In quel caso l’11ª retrocederà direttamente così come le ultime tre. Se i punti di distacco invece dovessero essere due o meno, ecco la disputa dei playout con gare di andata e ritorno, con il set di spareggio in caso di parità. Sono previste 11 promozioni in B1 e 44 retrocessioni in C. Riviera e Lasersoft sanno che avranno davanti un cammino lungo oltre sette mesi.