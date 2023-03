"Romagnoli pericolosi, gara complicata"

"All’inizio del campionato mi ero sbilanciato sostenendo che il Rimini avrebbe potuto essere, a fari spenti, una squadra pericolosa e da tenere in considerazione perché ben allenata e in possesso di buone individualità che si dimostrano organizzate. Ci aspetta una bella prova, la difficoltà sarà quella classica da affrontare in questo momento di campionato". Così, Alessandro Dal Canto alla vigilia della gara contro il Rimini. Avversario che il tecnico dei toscani teme, ma sa che i suoi lo affronteranno forti degli ultimi risultati positivi che hanno rilanciato le quotazioni della sua squadra. "Gli stop del mese di gennaio – dice continuando a tenere i piedi ben saldi a terra – ci hanno segnato e ci hanno portato ad una reazione che ha avuto sfogo positivo in campo. I ragazzi hanno mostrato volontà e disponibilità ed oggi è ritornata una certa tranquillità e serenità nell’affrontare il lavoro quotidiano e la partita domenicale. I risultati trasmettono anche entusiasmo in un circuito di positività che dobbiamo continuare ad alimentare, senza fermarci". Nelle ultime cinque gare la Carrarese ha messo insieme tredici punti pareggiando soltanto, lo scorso turno, contro la capolista Reggiana in Emilia. "La squadra è competitiva e lo ha dimostrato – non lo nasconde Del Canto – Abbiamo perso terreno nel mese di gennaio, ma siamo in pista per guadagnarci ulteriori spazi, sempre se saremo bravi ad avere un certo standard". E anche dal punto di vista delle scelte il tecnico veneto ha ampia scelta.

"In generale, la condizione è buona – spiega – e anche Mercati sembra aver recuperato da un problema al nervo sciatico che non sembra essere nulla di importante. In settimana, pure Giannetti non è stato al meglio, ma adesso non ci sono situazioni da monitorare o che destano preoccupazione. Tutti ci verranno utili perché a breve ci sarà il turno infrasettimanale e le possibilità ci saranno per tutti ed in ogni reparto". Guarda anche già avanti Dal Canto che, però, resta concentrato su quel Rimini che la sua squadra nella gara d’andata al ‘Romeo Neri’ è riuscito a battere a un passo dal traguardo con il gol realizzato a un paio di minuti dal novantasimo dal difensore D’Ambrosio.