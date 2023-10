Rombano i motori sul Titano con i 180 equipaggi del Rallylegend

Venti titoli mondiali sul palco di Rallylegend, per presentare l’edizione 2023 scattata nella giornata di ieri. Non solo rally a Rallylegend. Ci sono il Rally Village, con incontri, intrattenimemto e interviste ai top driver e la ’The Legend’, con le Parade e gli Hot Laps ’mondiali’ a rendere l’evento sammarinese una galoppata di passione senza sosta, per quattro giorni indimenticabili, fino a domenica. Ci sono le stelle del Mondiale rally di ieri e di oggi sul Titano. Ma anche tanti bei nomi che hanno dato lustro ai rally un po’ in tutto il mondo affollano, come sempre, l’elenco degli ammessi. Centottanta equipaggi provenienti da ben 24 diverse Nazioni, anche extra europee. Spicca più di sempre la partecipazione sammarinese, affezionata all’evento, con 14 equipaggi biancocelesti, cui si sommano altre 10 unità in formazioni miste. Immancabile con la sua bianca Lancia Stratos delle imprese memorabili, ’Tony’ Fassina, campione europeo e italiano negli anni ’80, fa ruggire di nuovo il sei cilindri Ferrari a Rallylegend. A riscostruire quell’epoca bellissima dei rally ’Lucky’ Battistolli, con Fabrizia Pons alle note, più volte campioni continentali e nazionali nel recente periodo, ma anche protagonisti di vertice nell’epoca d’oro, a San Marino con la Subaru Legacy, Federico Ormezzano, con quella Lancia Stratos con cui ha vinto, prima di passare alla mitica Talbot Lotus, poi Mauro Sipsz, al tempo re del Gruppo 1. Torna sul sedile di destra Massimo De Antoni, tricolore con Tonino Tognana nel 1982, e naviga il giovane figlio Edoardo in una Ascona del 1974, mentre Piergiorgio Bedini, anche lui ’boss’ del Gruppo 1 di qualche anno fa, sarà al volante di una Ford Escort Mk2. ’Fuori concorso’ Paolo Diana, con la sua Fiat 131 Racing ’vitaminizzata’: suo il campionato dei traversi d’autore assegnato d’ufficio dai suoi tanti fans. Madrina di questa edizione è la cantante Sabrina Salerno.