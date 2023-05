‘Romeo Neri’, il pressing dei tifosi "Tutti in consiglio comunale"

di Donatella Filippi

"Ci vediamo giovedì dalle 17.30 sotto il consiglio comunale: ne va del nostro futuro". I ragazzi della Curva Est chiamano a raccolta i riminesi, ma questa volta non sugli spalti del ‘Romeo Neri’. Ma in consiglio comunale dove domani andrà in scena una seduta dedicata allo stadio cittadino. Stadio anzianotto, c’è da dirlo, e anche ‘dedicato’ a una serie infinita di discipline. Una casa per tutti, insomma. Che di per sè non sarebbe una cattiva cosa, ma che quando si tirano le somme scontenta tutti. Anche se non è tanto su questo che battono i tifosi del Rimini. Perché da decenni loro chiedono che la curva sia più vicina al terreno di gioco. Ma in mezzo c’è la pista d’atletica a rendere la visuale non esattamente ottimale. Questione sulla quale si dibatte da anni. Questione di difficile soluzione e che negli ultimi mesi ha acceso gli animi dei tifosi che hanno contestato a suon di striscioni il sindaco Sadegholvaad e l’amministrazione comunale. Ora la questione rientra in consiglio comunale, sotto gli occhi della politica. "Intanto ci prendiamo un merito – scrivono sui social i tifosi della curva – quello di aver richiamato la politica cittadina ad un miglioramento strutturale delle condizioni dello sport cittadino".

A partire "dal mettere mano definitivamente a un Romeo Neri fatiscente, cominciando con l’avvicinare la Curva Est al rettangolo verde: è un’improrogabile questione di dignità. Per nuotare in una piscina olimpionica bisogna andare a Riccione o a San Marino, per l’atletica non esiste uno spazio dedicato che non sia il sovraffollato Romeo Neri, il baseball che era un fiore all’occhiello è pressoché scomparso, quanto al basket, al momento è in buone mani ma per un decennio è stato su ’Chi l’ha visto?’. Il Rimini calcio non ha uno stadio che si possa chiamare tale né tanto meno un centro sportivo. Eppure lo sport è un fattore di inclusione sociale fondamentale ed è arrivato il momento di dedicare attenzione e investimenti per lo sport cittadino, per chi lo pratica e per chi ne gode come i tifosi".