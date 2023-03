Rondelli a Bucarest

Nomina di prim’ordine per Paolo Rondelli, scelto quale delegato Uefa per la sfida di ieri sera tra Romania e Bielorussia, valida per le qualificazioni ad Euro 2024. La gara si è giocata alla National Arena di Bucarest ed è stata considerata un match ad alto rischio proprio dalla Uefa per via della delicata questione legata alla guerra in Ucraina. Inoltre, al sammarinese Rondelli è stata assegnata in supporto quale security officer Elisa Beatrice Cozza, questore vicario di Firenze ed esperta di rilievo nella gestione di eventi sportivi ad alto rischio.

La sfida tra Romania e Bielorussia dell’altra sera è stata arbitrata dall’olandese Allard Lindhout in un gruppo I delle qualificazioni in cui la Romania ha già centrato la prima vittoria contro Andorra mentre la Bielorussia è stata sconfitta all’esordio dalla Svizzera.