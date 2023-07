Rosini per i campioni del Titano

Secondo colpo di mercato messo a segno dal Tre Penne che, in vista di conoscere il suo avversario nel secondo turno di Europa Conference League tra Olimpija Lubiana e Valmiera (dopo essere uscito di scena dalla Champions), prepara la rosa per la stagione 2023-2024. I campioni di San Marino si assicurano le prestazioni del difensore centrale Roberto Rosini. Il giocatore italiano lascia dopo quattro stagioni e un campionato vinto la Folgore e si accasa al club di Città. "Ci sono stati numerosi contatti tra me e il direttore generale Gabriele Muratori, che già mi aveva voluto alla Folgore – racconta l’ex difensore del Rimini – Da quel momento ci sono voluti veramente pochi confronti poiché io prendessi la decisione di abbracciare la causa Tre Penne". Il giocatore ritroverà al Tre Penne numerosi compagni di squadra, tra questi Lorenzo Dormi e Imre

Badalassi coi quali ha giocato per due stagioni alla Folgore e anche Nicolas Lombardi e Riccardo Pieri, compagni ai tempi della Sammaurese.