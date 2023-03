Rossi torna a Foggia

L’allenatore riminese Delio Rossi torna ad allenare il Foggia. Chiuderà questa stagione e aprirà anche la prossima. Ieri il tecnico ha raggiunto l’accordo con il club pugliese fino a giugno del 2024. E oggi metterà nero su bianco prima di dirigere il primo allenamento in vista dell’esordio previsto per domenica a Messina. L’allenatore di Torre Pedrera il Foggia e Foggia li conosce decisamente bene. Lì ha giocato sei stagioni e ha allenato nel 1995-96 la prima squadra in serie B. Ma sempre a Foggia aveva anche allenato la formazione Primavera dal 1991 al 1993. Rossi è il quarto allenatore a mettersi al timone della squadra pugliese in questa stagione. Prima di lui Roberto Boscaglia, Fabio Gallo e Mario Somma. Cambi alla guida che hanno fruttato l’attuale sesto in classifica (52 punti in 34 gare) nel girone C di serie C a -4 dal terzo posto.