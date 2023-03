Rosso fuoco vivo. Male Haveri, Pasa e Mencagli

Zaccagno 7. Per fortuna c’è. Quando il Rimini rischia di affondare lui lancia il salvagente, a inizio ripresa. Poi fa da spettatore nel finale, quando si gioca finalmente dall’altra parte.

Laverone 6. Resta spesso in ginocchio davanti alla spinta dei toscani. In una di quelle occasioni Perretta fa il bello e il cattivo tempo irrimediabilmente. Poi quando a metri, nella seconda parte di gara, se li prende tutti e fa male agli avversari.

Pietrangeli 6. Là dietro a tratti sembra il più solido, anche se qualche pasticcio lo combina rischiando davvero troppo. Ma la sua caparbietà lo salva.

Allievi 6. Evidentemente i pastrocchi combinati nelle ultime uscite hanno lasciato qualche segno. Tanto da avergli fatto perdere la sicurezza mostrata per gran parte del campionato.

Haveri 5. Di certo non può essere questo il giocatore di un’altra categoria. Sta in campo poco meno di 60 minuti e di cose buone ne fa poche. (13’ st Piscitella 6,5. Da escluso a ripescato non delude affatto. Serve la sua gamba e lui ce la mette. Con i soliti pregi e difetti).

Delcarro 5,5. Ci mette chilometri, ma alla fine la sostanza è poca rischiando spesso di correre a vuoto. (13’ st Rosso 7. Ha il fuoco dentro. Dà la vera scossa. Non si limita a fornire l’assist del pareggio, ma tira da tutte le latitudini).

Pasa 5. Troppo prevedibile e impreciso per cogliere di sorpresa i toscani. Difficilmente riesce a cambiare passo e di conseguenza a far cambiare passo al Rimini. (22’ st Sandri 6,5. Ci mette qualche minuto di troppo per prendere confidenza con il match. Ma quando lo fa si nota immediatamente. Cerca e trova anche la porta. Ma pure Siano).

Tonelli 5,5. Tante idee ma anche un po’ troppo confuse nelle quali, prima o poi, ci si perde.

Gabbianelli 5. Non incide e, a differenza del solito, non si danna nemmeno l’anima per cercare di farlo.

Biondi 6,5. Tra centrocampo e attacco è il più incisivo quando le cose non vanno.

Mencagli 5. Perde tutti i duelli con Martinelli. Ne esce con le ossa rotte. (22’ st Vano 7. Un gol e un quasi gol. C’è da farsi largo? Eccolo).