Rottura con Gaburro, chiude l'era Rota al Rimini, Petracca detta il nuovo corso

La rottura, dopo due stagioni, del rapporto con Marco Gaburro di fatto chiude un vero e proprio ciclo in casa Rimini. E non riguarda soltanto la panchina biancorossa che presto avrà un nuovo padrone. Ma chiude l’era Alfredo Rota. Rota che in questi giorni è lontano dalla Romagna, in vacanza. Vacanze che hanno fatto slittare la cessione del club di qualche giorno. Anche se, di fatto, la nuova proprietà è già al lavoro. Incontri con dirigenti e collaboratori, e una rotta da tracciare il prima possibile. Perché ora veramente il tempo stringe. Alle porte di luglio, restano poco più di venti giorni per pensare di presentarsi nuovamente sul campo con una macchina che, almeno, abbia mezzo serbatoio pieno di benzina. O giù di lì. La prossima settimana sarà quella della firma dal notaio, ma anche quella dell’inizio ufficiale del calciomercato. E qui a dare le direttive, d’ora in poi, non sarà più Rota ma gli uomini di Stefano Petracca. Perché, al di là delle smentite di facciata, sarà il finanziere italo-svizzero a dettare il nuovo corso biancorosso.