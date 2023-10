Sabato di riposo per i biancorossi. La Pro Sesto prende il largo

Per il Rimini è stata una domenica di riposo, ma non per le compagne di viaggio dei biancorossi nel girone A della Primavera 3. Continua a viaggiare fortissimo la Pro Sesto che non ha lasciato scampo nemmeno al Lecco. La formazione lombarda viaggia in vetta alla classifica senza aver lasciato sin qui nemmeno le briciole agli avversari. Tiene il passo la Pergolettese che ha rifilato due gol alla Triestina. Chiude la classifica la Lucchese che in tre gare ha messo insieme soltanto un punticino, proprio come il Lecco. Il prossimo turno torneranno di scena anche i biancorossi di Brocchini. Appuntamento al ’Romeo Neri’ contro il Modena.

Primavera 3. Girone A (3ª giornata): Olbia-Arzignano Valchiampo 3-3, Carrarese-Pro Patria 1-2, Lucchese-Pro Vercelli 0-1, Modena-Triestina 0-2, Pergolettese-Fiorenzuola 2-0, Pro Sesto-Lecco 2-1. A riposo il Rimini.

Classifica: Pro Sesto 9; Pergolettese 7; Modena 6; Olbia 5; Pro Patria 4; Pro Vercelli, Fiorenzuola, Triestina, Rimini, Carrarese 3; Arzignano Valchiampo 2; Lecco, Lucchese 1.