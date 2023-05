Saguatti fiduciosa per trovare l’accordo

La conferma ufficiale al momento non c’è, poiché ci sono ancora dettagli da sistemare tra le parti, ma Giulia Saguatti (foto) intanto si tiene in forma con i pesi e pure con l’amato beach volley ("Farò coppia con Giada Godenzoni", rivela). La volontà, comunque, è di proseguire il suo rapporto con San Giovanni, rapporto che va avanti dall’ormai lontano 2015 e che ha fatto di Giulia l’autentica ‘bandiera’ della squadra. "Sono fiduciosa, penso che troveremo un accordo", è ottimista la giocatrice modenese, che in questo lungo arco di tempo in Valconca si è chiamata fuori solo per mettere al mondo la piccola Alice, che ora ha un anno e mezzo. Lo scorso 9 ottobre il brutto infortunio in pre-campionato con lesione al crociato e la decisione di non operarsi, decisione che le ha dato ragione, in quanto quattro mesi più tardi, dopo tanta riabilitazione, riusciva a rimettere piede in campo. E adesso Giulia non vede l’ora di ricominciare. "Sono molto carica, voglio dimostrare di essere tornata a un ottimo livello. Poi mi piacerebbe proprio centrarla, questa benedetta promozione in A1", si pone obiettivi ambiziosi Saguatti.