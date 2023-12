Saguatti, l’infortunio è grave: stagione finita

Capitan Saguatti non ce la fa, l’infortunio al ginocchio destro di un paio di mesi fa a Montecchio in Veneto ha subito una ricaduta sabato in allenamento: l’atleta marignanese si dovrà operare: stagione finita.

Un duro colpo per le ambizioni dell’Omag Mt, la squadra di volley femminile di San Giovanni in Marignano che veleggia nelle prime posizioni del Girone B di A2.

"Stavamo provando per rientrare in campo sabato ma il ginocchio ha ceduto di nuovo, con una lesione al crociato. Mi devo operare. Ci credevo, volevo rientrare e dare una mano alle compagne, invece dovrò seguirle dalla panchina purtroppo".

La sfortuna si sta accanendo contro la squadra di coach Bertini: già tre gli infortuni gravi, dopo Saguatti da ricordare Cabassa (stagione finita anche per lei) e Caforio, il libero titolare, che sta stringendo i tempi ma non tornerà prima di metà gennaio. Come vede lo stato di forma delle compagne?

"Sono in buone condizioni ma il campionato è difficilissimo e forse pecchiamo un po’ di inesperienza, anche domenica potevamo chiudere la partita dopo il 2-0 contro Montecchio invece le avversarie, più esperte, hanno ribaltato l’inerzia della partita e ci hanno sconfitto 3-2. Peccato, ma non dobbiamo mollare".

Domenica prossima altra sfida al vertice contro Cremona, appaiata al secondo posto proprio con Montecchio e San Giovanni.

"Sarà un’altra durissima partita e le mie compagne dovranno stringere i denti perché fisicamente non c’è un attimo di respiro ma non possiamo fermarci proprio ora, siamo ancora in gioco per tutto. A partire dalla Coppa Italia, io ci credo".

Già, la Coppa Italia, il 10 gennaio ci sarà una partita secca per i quarti di A2 a Perugia, contro una favorita del campionato.

"Noi non vogliamo dare nulla per scontato, ci proveremo, in una partita può succedere di tutto".

Di certo i ritmi sono altissimi, si gioca domenica prossima, quindi il 23 dicembre a Melendugno e poi il 26, Santo Stefano, a Macerata.

"Purtroppo fisicamente stiamo pagando un po’ troppo, attendiamo la pausa natalizia per rifiatare, ma abbiamo tutti i mezzi per fare bene, fino adesso abbiamo perso per 3-0 solo a Mondovì in una giornata decisamente storta, altrimenti ce la siamo giocata con tutti, non dobbiamo mollare".

Una squadra giovane ma con tante ottime giocatrici, ora nei prossimi mesi si spera in un po’ più di fortuna per un campionato davvero in grande equilibrio.

Luca Pizzagalli