Saguatti: "L’Omag è una seconda famiglia"

Quella maglia numero 8 la vestirà ancora. Per l’ottavo anno. Giulia Saguatti si accorda con la Omag MT e continuerà nel suo percorso in campo con la società di San Giovanni. Il rinnovo del capitano è arrivato e i pezzi del puzzle stanno componendosi. Quello più importante, decisamente un fulcro da cui partire, è proprio il sì della schiacciatrice.

"Di certo all’inizio della mia avventura a San Giovanni non mi aspettavo che sarei stata qui otto anni – dichiara Saguatti -, ma poi le cose sono andate così e sono molto contenta di questo. Felice di essere rimasta. Negli anni siamo passati dalla B1 alla A2, ho conosciuto quello che è diventato mio marito e ho avuto una figlia: San Giovanni per me è come una seconda famiglia". Il campo dice che la Omag MT ha sempre nuove ambizioni, ma di certo giova rituffarsi almeno per un attimo sull’ultima serie, quella che ha mandato in vacanza le marignanesi ma che comunque non ha tolo meriti a una stagione eccellente. "Io credo che la nostra sia stata una stagione decisamente di alto livello – continua Saguatti -. Abbiamo disputato un buon campionato e abbiamo raggiunto la semifinale playoff per salire, quindi direi brave. A posteriori, forse, qualcosa di più all’interno dell’ultima serie con Brescia si sarebbe potuto fare, ma la stagione è stata comunque ottima. Dal mio punto di vista personale ho cominciato in salita, visto l’infortunio, poi sono rientrata e sono contenta di essere riuscita a dare un contributo". Quel ginocchio, andato ko in ottobre, sembrava aver spento le speranze per il 2022-2023, invece Saguatti non ha mai rinunciato a esserci e alla fine ce l’ha fatta, già a febbraio. La determinazione non manca, così come la voglia di guardare in alto. "La prossima stagione? Difficile fare previsioni in questo momento, ma mi piacerebbe stare su un buon livello di gioco, personale e di squadra. Restare in alta classifica, magari fare di più rispetto all’ultima semifinale. Diventare una delle squadre da battere".

Non male come propositi, ma in ogni caso si parte sempre da una base di lavoro indispensabile per guardare avanti con fiducia. "Il lavoro in palestra è fondamentale – chiude Saguatti -.

Quando a fine settimana sai di aver dato tutto allora non rimpiangi nulla e ti puoi dire soddisfatta.

Determinazione e grinta non devono mai mancare, così come uno spirito di gruppo importante, di quelli belli". Occhi sul futuro.

Loriano Zannoni