Salaroli ‘tira’ a Roseto In palio c’è il titolo di campione d’Italia

Da oggi a domenica, Roseto degli Abruzzi ospita le fasi finali dei campionati italiani schoolboys e junior di boxe. Una vetrina per i migliori giovani del Belpaese, una rassegna che coinvolgerà pure Johnny Salaroli, allievo del maestro Tiziano Scarpellini (insieme nella foto) alla Boxe Santarcangelo. Quindici anni ancora da compiere, un metro e 87 per 95 kg, Salaroli – già campione regionale – si è qualificato per questa kermesse battendo negli ottavi il campione della Lombardia. Nella sua categoria (Junior, pesi massimi) saranno protagonisti sul quadrato otto atleti: i campioni regionali di Puglia, Abruzzo, Sicilia, Piemonte, Calabria, Emilia Romagna e Lazio, che sarà presente con due giovani. Questa mattina nel centro abruzzese si svolgeranno le operazioni di peso e ci sarà il sorteggio per gli accoppiamenti: al pomeriggio i quarti, mentre domani sarà tempo di semifinali. Domenica, infine, la finale per assegnare il titolo. Ogni match si sviluppa su tre riprese di 2’ l’una. Un ragazzo, Salaroli, che si è accostato alla ‘noble art’ nel marzo dello scorso anno, spinto dal padre. E in questi primi passi nella fascia Junior può esibire nel ruolino tre vittorie, un pari e nessuna sconfitta. "Sul ring Johnny si trasforma, sente il match, il contesto agonistico e rende più che in allenamento. Essendo giovanissimo deve ovviamente crescere in tanti aspetti del pugilato, a cominciare dal lavoro di gambe", così lo descrive Tiziano Scarpellini, che a Roseto sarà all’angolo del suo allievo.