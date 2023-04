Salta anche Banchini

Non c’è pace per gli allenatori del girone B. Settimana decisamente complicata per i tecnici delle squadre che non se la passano bene in classifica. Così, a farne le spese dopo Oscar Brevi della Vis, ieri è toccato a Marco Banchini del Montevarchi ultimo della classe. L’incubo della retrocessione diretta ha portato il club toscano a cambiare guida tecnica. Banchini nei primi giorni dello scorso dicembre aveva sostituito il dimissionario Malotti. Ora il club toscano riparte per questo caldo finale di stagione con una soluzione interna. Infatti, il Montevachi ha consegnato la squadra nelle mani di Andrea Coppi "che da anni collabora con successo – fanno sapere dal club – con la nostra società e ha guidato sino ad oggi prima la squadra Juniores e adesso la Primavera 4. Un mister di prospettiva". Oggi per Coppi il primo allenamento in vista della gara di domani con il Pontedera.