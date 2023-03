San Giovanni a caccia del ‘pieno’ È derby a Forlì per San Marino

È la giornata numero 20, nei campionati di volley B maschile, un turno che vedrà entrambe le realtà del ‘riminese’ in campo domani alle 18. Nel girone C per la Promopharma San Marino (20 punti) sarà tempo di derby, con il calendario che la chiama in causa al Ginnasio di Forlì contro la Querzoli (38). A dar retta alla classifica un match oltremodo complicato per i titani, che all’andata riuscirono comunque a spuntarla al tie-break. "In quell’occasione fu determinante l’effetto sorpresa, cosa che non si verificherà questa volta – riflette coach Stefano Mascetti –. Spero di avere Kiva pienamente in salute anche se va detto che sabato scorso chi l’ha sostituito ha fatto bene". Il match sarà diretto da Viterbo e Giannini. Passando al girone E, alla stessa ora, come accennato, la Ventil System San Giovanni (18) farà capolino a Civitanova (12). Una partita che non può sfuggire ai marignanesi, sempre tesi alla ricerca di una non semplice salvezza. "È una gara importante e dovremo cercare di chiuderla subito, nel primo set – dichiara l’allenatore della compagine della Valconca, Alessandro Della Balda –. Nel Civitanova giocano tutti i giovani prospetti della Lube Macerata, ragazzi di 18-19 anni che nel corso del campionato sono cresciuti, speriamo non tantissimo. Una squadra molto fisica, che può schierare sotto rete un 2.12 e un 2.06". Nel San Giovanni il libero Ferraro è stato costretto a saltare qualche allenamento per motivi di lavoro. Arbitrano Laggiri e Garroni. In B2 femminile, girone G, la Lasersoft Riccione (41) non può sbagliare nel confronto interno con il Porto San Giorgio (25), squadre in campo domani alla palestra Fontanelle (h. 18, fischiano Magnino e Rosignoli). Il tecnico Piraccini riabbraccia Ricci, ma non ha il libero Agostini (stiramento). Trasferta impossibile, infine, per l’Athena Projet System (17), di scena domenica a Pontedera (52). Prime schiacciate alle 18, dirigono Scarpitta e Sinigaglia.