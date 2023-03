San Giovanni a Mondovì cullando il sogno playoff

Archiviata la prima fase del campionato di volley A2 femminile con un buon secondo posto nel girone B alle spalle dell’inafferrabile Roma, l’Omag-MT è pronta a rimettersi in gioco nel Pool Promozione che coinvolge le migliori 12 realtà di questa categoria. La formula prevede 6 match contro le formazioni provenienti dall’altro girone: partite di sola andata, tre in casa e altrettante fuori, con i risultati che andranno a dare un volto definitivo a una classifica che al momento vede San Giovanni occupare un’apprezzabile terza piazza a quota 50. Poi la prima salirà direttamente in A1 (ed è difficile pensare che possa essere una squadra diversa da quella capitolina a brindare), mentre dalla seconda alla quinta disputeranno quei playoff dove verrà messa in palio la seconda ‘poltrona’ utile per il salto di categoria. Si comincia e le marignanesi già oggi, all’ora di pranzo, si metteranno in pullman per raggiungere Mondovì, nel cuneese, dove domani pomeriggio è in calendario il match contro le piemontesi di Matteo (Bibo) Solforati, 41enne tecnico pesarese che in Valconca centrò ben due promozioni, dalla B2 all’A2 (la gara inizia alle 17, arbitrano Giorgianni e Di Lorenzo).

Nel Mondovì c’è poi un’altra conoscenza marignanese: l’opposto Clara Decortes, a San Giovanni nella stagione 1920. Una fase piuttosto breve, questo Pool Promozione, con ogni confronto che vale dunque parecchio. Per l’Omag-MT subito un’opportunità per tenersi ancora più dietro una diretta rivale, quel Mondovì che ha racimolato 45 punti, 5 in meno di Turco (foto a sinistra) e compagne. "Ogni partita conta, ma è chiaro che un blitz a Mondovì non è per nulla semplice, scontato – è prudente Enrico Barbolini, coach di San Giovanni –. Le piemontesi hanno tre laterali importanti (l’ex Decortes, più le bande Populini e Grigolo, ndr), giocatrici di primo livello per la categoria. Dovremo cercare di metterle in difficoltà in ricezione, senza però perdere di vista le altre". In avvio l’Omag-MT andrà con le solite note, anche se dopo il recupero di Giulia Saguatti (foto a destra) Barbolini ha una consapevolezza sempre maggiore di poter avere in panchina delle alternative davvero valide. "Tutte possono dare il loro contributo", allarga il discorso all’intera rosa l’allenatore di San Giovanni, che poi aggiunge: "Dobbiamo giocare senza pressione, pur sapendo che possiamo divertirci ancora. E quando lasciamo il campo non dobbiamo avere rimpianti".

alb.cresc.