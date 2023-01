San Giovanni a Vicenza per rimettersi in marcia

Archiviata senza patemi la sconfitta rimediata col Volley Club Roma, autentico schiacciasassi in questo girone B di A2 femminile, l’Omag-MT San Giovanni si rituffa in campionato per affrontare domani a Vicenza l’Anthea (prime schiacciate come al solito alle 17, arbitrano Lentini e Cavicchi; l’incontro è valido per la giornata numero 14, terza di ritorno). A dar retta alla graduatoria non possono che essere favorite le marignanesi, capaci fin qui di ‘fatturare’ più del doppio dei punti rispetto alle venete (27 contro 13). "La classifica non è un mio pensiero, il nostro obiettivo è quello di vincere il maggior numero di partite, a prescindere da chi c’è dall’altra parte della rete – attacca il coach dell’Omag-MT, Enrico Barbolini (nella foto a destra durante un timeout) –. Dovremo giocare questo incontro senza pensare troppo a Vicenza, meglio rimanere concentrati su noi stessi, sulle nostre cose. Sappiamo di poter fare bene", aggiunge il tecnico, che nel confronto d’andata, disputato in Valconca lo scorso 6 novembre, s’impose 3-1.

"Quel match non significa niente, sono cambiate tante cose da allora, per noi e per loro", non cerca riferimenti passati Barbolini, che in terra veneta andrà con le solite certezze, vale a dire con la diagonale formata dalla palleggiatrice Turco e dall’opposto Perovic, con le bande Rachkovska (nella foto a sinistra) e Bolzonetti, più il libero Caforio. Gerarchie non scolpite invece al centro, con Babatunde, Parini e Salvatori che si giocano come sempre le due maglie da titolari. Nell’Anthea un’attaccante su tutte: l’opposto di passaporto portoghese Julia Kavalenka, classe ‘99 e 191 centimetri. A darle manforte le due bande Jessica Panucci e Dessaa Legros, ‘martello’ statunitense di 27 anni. C’è il campionato che preme e la Coppa Italia incalza, tanto che mercoledì sera San Giovanni sarà nuovamente in campo, stavolta sul parquet del palasport amico, per incrociare Busto Arsizio nei quarti di finale a eliminazione diretta su un’unica partita. Se supera le lombarde, il gruppo allenato da Barbolini disputerà la semifinale una settimana più tardi, mercoledì 25, contro la vincente di Brescia-Mondovì (la sede dipende dall’avversaria: contro le lombarde l’Omag-MT deve mettersi in viaggio, se passa Mondovì la sfida con le piemontesi si gioca invece in Valconca). Di conseguenza l’incontro di A2 col Montecchio Vicentino del 18 gennaio è stato rinviato a data da destinarsi.

alb. cresc.