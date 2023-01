San Giovanni, arriva Roma È la partita più difficile

Sotto rete comincia l’anno nuovo, nel campionato di A2 femminile, e per l’Omag-MT San Giovanni l’inizio è subito col botto. Sì, perché domani pomeriggio nel palasport marignanese si affaccia il Volley Club Roma, vale a dire la squadra che sin qui ha letteralmente dominato il girone B (prime schiacciate alle 17, arbitrano Fontini e Parapietro). Sì, dominato, poiché la formazione capitolina non ha lasciato per strada neppure un misero punticino: 11 gli incontri disputati, 11 le vittorie ‘piene’ raccolte. In 9 occasioni il match si è concluso sul 3-0, per due volte le malcapitate avversarie sono riuscite quanto meno a strappare un set (una di queste, peraltro, è stata proprio l’Omag-MT il 30 ottobre, con quel 26-28 nella terza frazione, mentre l’altro 3-1 maturò una settimana più tardi a Marsala). Da allora in poi – e sono passati ben due mesi – il Volley Club Roma ha inanellato solamente ‘capotti’, cioè non ha lasciato la benché minima chance a chi si trovava dall’altra parte della rete. Numeri davvero impressionanti, cifre che possono anche intimorire. "No, nessun timore, speriamo piuttosto sia una bella sfida", ribatte coach Enrico Barbolini, alla seconda stagione a San Giovanni. "Non chiedo nulla di particolare a questa partita – continua il tecnico –, vorrei solo che la squadra proseguisse nel suo cammino, che riversasse nell’incontro quell’attenzione che non è mai mancata. Tra l’altro si possono fare dei passi in avanti anche senza un bottino ‘pieno’, perché naturalmente bisogna pure vedere contro chi si gioca. Le motivazioni comunque saranno al top, su questo non ho alcun dubbio".

Già, arriva l’imbattuta prima della classe e tra le marignanesi è tanta la voglia di dimostrare che a quel livello San Giovanni ci può stare. L’Omag-MT potrà inoltre scendere in campo con braccio e mente liberi: non è infatti questo il match che Bolzonetti (nella foto a destra mentre riceve) e compagne devono vincere a tutti i costi. Le padrone di casa potranno contare sulle solite note, con Giulia Saguatti che procede nel suo processo di riabilitazione dopo il brutto infortunio al ginocchio. "Speriamo che presto possa pure allenarsi con la palla insieme alle altre giocatrici", confida di poterla riavere presto Barbolini, che sul sestetto di partenza non scioglie i dubbi sulle centrali, con Babatunde (nella foto a sinistra), Parini e Salvatori che restano in ballottaggio per i due posti da titolare.

alb. cresc.