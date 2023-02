San Giovanni, arriva un punto d’oro

E’ un punto bello pesante, quello conquistato dalla Ventil System San Giovanni in questa 17esima giornata di volley B maschile, girone E. Sì, perché in Valconca era di scena il Molfetta, vale a dire la capolista in solitario, squadra che fin qui aveva smarrito appena 3 dei 48 punti a disposizione (2-3 il risultato, 26-24, 21-25, 25-21, 19-25, 13-15 i parziali). Morichelli (30 pt) e Uguccioni (16) sono i due attaccanti più prolifici per i marignanesi, che hanno avuto inoltre 9 punti da Conci, 7 da Mancinelli, 4 da Scrollavezza e uno da Gabellini. Sempre in B maschile, ma girone C, la PromoPharma San Marino viene trafitta dal reggiani del San Martino in Rio a Serravalle (1-3 alla ‘Casadei’; 17-25, 25-18, 26-28, 16-25). Una gara un po’ in altalena, con parziali piuttosto netti ad eccezione del terzo set, frazione che si è conclusa ai vantaggi, con più di un rimpianto per i Titani. Kiva (15) e Benvenuti (14) i più efficaci in attacco nel gruppo di coach Mascetti, ora terzultimo in solitudine a quota 17 e pertanto ‘dentro’ la zona retrocessione. Un punto in meno per San Giovanni, che è però quart’ultima nel suo raggruppamento.

Passando al torneo di B2 femminile, girone G, inaspettato passo falso della Lasersoft Riccione, che a Cartoceto di Fano raccoglie solo un inutile set contro la formazione di casa, a segno 3-1 (26-24, 16-25, 25-22, 25-20). Una prestazione decisamente anonima per le adriatiche, che in classifica potevano esibire ben 17 punti in più rispetto alle rivali. Nel tabellino, Tallevi 20, Gabellini e Gugnali 14. L’Athena Projet System, infine, la spunta al tie-break su Castenaso (3-2 al Villaggio 1° maggio: 17-25, 25-14, 25-20, 20-25, 15-9). La squadra di Chiara Gambuti distribuisce la pericolosità su quattro giocatrici (Bologna 13, Grandi 12, Altini e Costantino 11).