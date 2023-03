San Giovanni, blitz che pesa Per i Titani stop annunciato

Perentorio successo, per la Ventil System San Giovanni, nella ‘tana’ del Civitanova (0-3; 21, 20, 20 i games raccolti dai baby della Lube). Un blitz chiaro, una gara mai in discussione risolta in un’ora e 20’ dai marignanesi, che con questi 3 punti salgono in classifica a quota 21 nel girone E di volley B maschile, per una nona piazza in una zona di (relativa) tranquillità: 6 gli incontri ancora da giocare. In attacco è Morichelli il ‘primo violino’, per lui 20 pt: 8 invece i punti di Franco e Mancinelli, 7 per Conci. Rimanendo in B maschile, ma spostandoci al girone C, nulla da fare per la PromoPharma San Marino, che inciampa a Forlì contro la Querzoli come da facile pronostico (3-0 per i ‘cugini’; 20, 17, 16 lo score in poco più di un’ora di gioco). "Siamo stati comunque dentro il match, anche se non ce n’è andata dritta una – riflette il coach sammarinese Stefano Mascetti –. A differenza dell’andata la Querzoli non ci ha sottovalutato, pertanto non siamo riusciti a sorprenderli. Il problema è che in questa 20esima giornata le dirette concorrenti per la salvezza hanno fatto punti e questo chiaramente ci mette in grossa difficoltà". Già, con 20 pt la PropoPharma è terzultima a -6 dalla quintultima. A Forlì 11 pt di Benvenuti e 9 di Kiva. Passando al campionato di B2 femminile, girone E, la Lasersoft Riccione incassa un buon ‘pieno’ nel match casalingo con Porto San Giorgio (3-1 alle Fontanelle; 25-15, 25-23, 22-25, 25-18 i parziali). Per la compagine della Perla è la vittoria stagionale numero 15, per un quarto posto in graduatoria (con 44 punti incamerati) a ridosso delle migliori. Solo la prima frazione è a senso unico, con le padrone di casa a segno agevolmente: per il resto si è giocato, con la Lasersoft protagonista di una veemente rimonta nel secondo set, quando è risalita da 15-19. Nel terzo segmento di gara le marchigiane rialzano la testa, ma nella quarta frazione Riccione, che manda in doppia cifra quattro giocatrici (Gabellini 17, Godenzoni e Tallevi 16, Gugnali 11), non offre chances alle rivali. A Pontedera, infine, l’Athena Projet System non raccatta nulla (3-0 per le toscane; 22, 21, 17). Otto punti Bologna e Costantino, 7 Altini e Ugolini, 6 Zammarchi. Ora le riminesi sono a -8 dalla salvezza.