San Giovanni, c’è Soverato Il secondo posto va difeso

Stop alla regular season, nel campionato di volley A2 femminile, con l’Omag-MT, già da tempo qualificata per la Poule Promozione, che cercherà di difendere il secondo posto nel girone B. E la squadra marignanese (42 punti), che si gioca quella nicchia con Talmassons (41), ha il vantaggio di essere padrona del suo destino. Una vittoria ‘piena’ domani contro Soverato (a San Giovanni alle 17) e il gruppo allenato da Barbolini sarà irraggiungibile per le furlane, che non dovrebbero avere problemi per imporsi nel confronto interno con Perugia. Dovesse sempre vincere, ma solo al tie-break, l’Omag-MT archivierebbe la stagione regolare con 44 punti al pari, presumibilmente, di Talmassons, che metterebbe però il naso avanti grazie a un miglior quoziente-set. "Preferisco concentrarmi solo su Soverato, non amo fare i calcoli – attacca l’allenatore di San Giovanni –. Dall’altra parte della rete troviamo un’avversaria che gioca una buona pallavolo, mi aspetto una gara difficile", non abbassa certo la guardia Barbolini, sempre più consapevole che nelle rotazioni delle bande può dire la sua anche Giulia Saguatti, che domenica scorsa a Messina ha messo a terra il suo primo pallone in questa stagione caratterizzata dal brutto infortunio al ginocchio patito in pre-campionato.

"Il suo progressivo ritorno alla normalità in palestra prosegue da un po’ – precisa il tecnico –. Penso che possa tornare a farsi vedere in prima linea come a Messina, poi la partita ci dirà cosa serve. Il suo è comunque un percorso lungo, ancora non può essere al top", riflette Barbolini, che domani dovrà prestare attenzione alle due straniere della compagine calabrese: Courtney Rose Schwan e l’opposto finlandese Pila Korhonen, che già all’andata, con 38 punti in cooperativa, furono le più prolifiche. Appena la regular season sarà finita uscirà subito il calendario della Poule: se San Giovanni finirà seconda giocherà in casa contro seconda, terza e quarta del girone A, e fuori contro prima, quinta e sesta.

alb.cresc.