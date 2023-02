San Giovanni cerca conferme I titani attendono Spezzano

Rotto il ghiaccio sabato scorso a Castellana Grotte, per quello che è stato il primo blitz esterno stagionale nel campionato di volley B maschile, girone E, la Ventil System San Giovanni va subito a caccia di un’immediata conferma contro un’altra formazione pugliese, il Modugno, che si affaccerà in Valconca domani pomeriggio (alle 18, fischiano Bianchini e Salvati). Un’avversaria non impossibile, un’ulteriore vicina di classifica, tanto che con un successo ‘pieno’ i marignanesi agguanterebbero il Modugno a quota 15. E coach Della Balda ci crede. "Adesso andiamo a prenderci questi tre punti, sono pronto a metterci la firma che vinciamo, i ragazzi sono animati da una grande voglia di riscatto", è carico il tecnico di San Giovanni, che al centro è pronto a buttare nella mischia il baby Gabellini, classe 2007, poiché l’altro centrale Magi si è trasferito in Belgio per il progetto Erasmus. E al centro, oltre al titolare Mancinelli, darà una mano pure il jolly Ercoles. Sempre in B maschile, ma girone C, domani alle 18.30 a Serravalle la PromoPharma San Marino riceverà la visita di Spezzano (arbitrano Privitera e Buccheri). Pure qui c’è una prospettiva di aggancio, poiché i titani sono attardati giusto di tre lunghezze dagli emiliani (14 pt contro 17), con entrambi i club che hanno la salvezza nel mirino. All’andata Spezzano la spuntò 3-1.

Passando al torneo di B2 femminile, girone E, l’Athena Projet System (12 pt) ospiterà alla ‘Casa del Volley’ Pistoia (22), match in calendario domani alle 19. "A Porto San Giorgio abbiamo avuto un brutto approccio, con le toscane confido in una reazione da parte delle mie giocatrici", è il legittimo auspicio dell’allenatrice riminese Chiara Gambuti. Un’ora prima, alla palestra ‘Mattioli’ di Ravenna, la Lasersoft Riccione (32) se la vedrà con la Teodora (18). Per le riccionesi, attualmente terze, è importante non perdere terreno nei confronti del duo di testa formato da Ozzano e Pontedera.