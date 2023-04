San Giovanni con Brescia In palio playoff più ‘comodi’

Corsi e ricorsi, date che tendono a ripetersi. Sedici aprile 2022, a San Bonifacio, nel ‘veronese’, il Millenium Brescia batte 3-1 l’Omag-MT San Giovanni nella finale di coppa Italia di volley A2 femminile. Domani, 16 aprile 2023, un anno esatto dopo, in Valconca s’affaccia Brescia per l’ultima giornata di questo Pool Promozione, turno che di fatto è un vero e proprio spareggio per il terzo o quarto posto. In pratica, le duellanti si giocano il vantaggio del fattore campo nelle semifinali playoff e le marignanesi, che al momento di specchiano in un +2 in classifica (61 punti contro 59), hanno l’opportunità di sorridere anche perdendo, a patto però che la sconfitta maturi solamente al tie-break. Poi, da domenica 23, via alle ‘semi’ al meglio delle due vittorie su tre eventuali incontri, con San Giovanni che non potendo più giocare in Valconca per limiti di capienza del palasport, idoneo per la stagione regolare ma, curiosamente, non per i playoff, emigrerà nella vicina Riccione, al Play Hall. Questa la ‘casa’ scelta per l’avventura più stimolante, quella che mette in palio un’altra poltrona utile per l’A1 dopo la promozione diretta del Volley club Roma. Un faccia a faccia, quello con le bresciane, nel quale l’Omag-MT potrà presentarsi con il ‘vestito migliore’, cioè con l’organico al completo, visto che il libero titolare Caforio è stata solo ammonita e non squalificata, poiché i due cartellini rossi che ha ricevuto – uno in coppa, l’altro nel Pool – non sono cumulabili.

"Andremo un set alla volta, senza star lì a pensare che un eventuale sconfitta per 2-3 ci farebbe ugualmente conservare la terza piazza. E in campo cercheremo di mettere tutto quello che abbiamo. Poi, alla fine, faremo una valutazione", è pragmatico coach Barbolini, che dall’altra parte della rete ritrova quella Claudia Consoli che solo la stagione scorsa era una delle centrali titolari nella sua Omag-MT. "Mi fa piacere che abbia disputato un buon campionato, la rivedrò volentieri. Poi, naturalmente, ce la giocheremo", aggiunge il tecnico. Nel Brescia c’è anche un’altra ex, solamente un po’ più datata: parliamo di Alice Pamio, la schiacciatrice mancina che giocò in Valconca nella stagione 1920. Il sestetto bresciano si completa con la diagonale Boldini-Obossa, più la centrale Torcolacci e la banda croata Cvetnic. Per Saguatti (foto) e compagne, che in questo Pool hanno vinto 4 partite su 5, una sfida apertissima, tutta da giocare.

alb. cresc.