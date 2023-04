San Giovanni contro Ancona, è il rush decisivo per la salvezza

Rivitalizzata dal prezioso successo centrato a Loreto, blitz che ha rilanciato alla grande le speranze di salvezza, la Ventil System San Giovanni torna e esibirsi in casa, con il calendario che domani conduce in Valconca la Bontempi Ancona, match valido per la penultima giornata di volley B maschile, girone E (h. 18.30, arbitrano Lasaracina e Fallica). Un’avversaria di buon livello (ben 44 punti per i dorici, con i marignanesi che si stoppano a 24), ma al tempo stesso una squadra che non dovrebbe avere grossi stimoli poiché si trova in quella ‘terra di mezzo’, lontana sia dai playoff che dai patemi legati alla retrocessione. Patemi che vive ancora il gruppo allenato da Della Balda, anche se adesso la situazione è più rosea. "Facciamo la corsa proprio sulla pari classifica Loreto, che deve andare a Modugno e poi riceverà la visita della prima della classe, Turi – rivela il coach della Ventil Systen –. Vogliamo cercare di mettere 3 o più punti tra noi e loro, così da non dover disputare i playout", è l’obiettivo del tecnico, che ieri sera ha fatto disputare ai suoi un’amichevole con la nazionale azzurra della Polizia, da qualche giorno in raduno a Riccione. "La Bontempi non avrà delle motivazioni dettate dalla graduatoria, però dovremo renderci protagonista di un’altra grande prestazione per venirne a capo", non si aspetta regali Della Balda. Sempre in B maschile, ma nel girone C, la già retrocessa PromoPharma San Marino è chiamata in causa a Sassuolo (domani alle 18, la gara sarà diretta da Frighetto e Maritan). "Daremo spazio a chi fin qui ne ha avuto meno", dichiara l’allenatore Stefano Mascetti. Anche in B femminile, girone G, una formazione è già scivolata in C: è l’Athena Projet System, che domani sarà a Potenza Picena (h. 18.30, fischiano Totò e La Torre). La Lasersoft Riccione, infine, stesso giorno e stesso orario alla palestra Fontanelle difenderà il suo terzo posto con il tosto Pontedera. Dirigono Silvestri e Taucer.