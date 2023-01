San Giovanni e San Marino, l’unico obiettivo è la salvezza

La lunga pausa per le festività natalizie è ormai agli sgoccioli, con il campionato di volley B maschile che riprenderà domani con la giornata numero 12, penultima di andata. Nel girone C la PromoPharma San Marino si esibirà sulle tavole amiche della palestra ‘Casadei’ di Serravalle, teatro del confronto con il Sassuolo (prime schiacciate alle 18.30, arbitrano Santin e Santoniccolo). Una partita non semplice per i titani, che non sono però nella condizione di potersi scegliere l’avversaria contro la quale cercare di ‘muovere’ la classifica. "Ci proveremo, assolutamente – assicura coach Stefano Mascetti –, come sempre cercheremo di essere noi a ‘fare’ la partita, a imporre il nostro ritmo. Sassuolo è tosta e a differenza nostra non ha problemi dettati dalla graduatoria (18 i punti dei tranquilli ‘modenesi’, 11 per la selezione sammarinese, impelagata nella zona a rischio della classifica, ndr). Sassuolo ha buoni equilibri, magari perde con formazioni sulla carta più forti ma difficilmente lascia per strada punti contro rivali di fascia più bassa". Nella PromoPharma sia Kiva che Ricci si sono riaffacciati in palestra solamente a inizio settimana e pertanto le incognite non mancano. Nel girone E, invece, sempre domani la Ventil System San Giovanni sarà di scena a Colleramarino, nell’anconetano (alle 17.30, i fischietti sono Valenti e Albergamo). I marignanesi, dopo un’incoraggiante partenza, si sono stoppati, con l’ultimo sorriso che risale allo scorso 19 novembre, 3-1 su Civitanova. Da allora solo amarezze, con la striscia negativa (aperta) che ha toccato quota 4. "Dobbiamo sbloccarci – ammette il tecnico Alessandro Della Balda – e se ci riusciamo possiamo portare a casa punti contro chiunque. Al contrario, se rimaniamo ‘timidi’, come ci è successo spesso nelle gare in trasferta, i risultati non arriveranno. In ogni caso, dipende tutto da noi", riflette lo skipper della Ventil System. Collemarino è meglio posizionato in graduatoria (16 punti contro 9), ma se vuole salvare la pelle in questa difficile categoria San Giovanni deve scuotersi. La società intanto continua a guardarsi attorno, a monitorare quel mercato che chiuderà comunque i battenti tra poco più di una settimana, sabato 14 gennaio.