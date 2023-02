San Giovanni e San Marino, punti pesanti per la salvezza

La quindicesima giornata, nei campionati di volley B maschile, sorride a entrambe le realtà del ‘riminese’. Nel girone E, a San Giovanni, la Ventil System infila il secondo sigillo consecutivo: una settimana prima aveva sbancato Castellana Grotte e adesso la formazione di Della Balda è andata a ripetersi con un’altra squadra pugliese, il Modugno (3-1 in Valconca; 25-14, 18-25, 25-23, 25-19 i parziali). Protagonista inatteso, e per questo ancor più gradito nel team marignanese, il baby centrale Lorenzo Gabellini, un ragazzo nato addirittura nel 2007 che era all’esordio. Per lui 7 punti e il premio quale mvp dell’incontro. Nel tabellino ci sono poi 16 pt di Uguccioni, 12 di Conci e 11 di Morichelli. Con questo prezioso successo la Ventil System sale a quota 15 e aggancia proprio il Modugno al decimo posto. Nel girone C, come accennato, importante ‘pieno’ anche per la PromoPharma San Marino, che sulle tavole amiche della ‘Casadei’, a Serravalle, ha ragione della Spezzanese, una diretta rivale nella corsa verso la salvezza (3-1 lo score; 21-25, 25-16, 25-23, 25-21).

Tre punti d’oro per i Titani, che agguantano a loro volta Spezzano a 17 punti. Davvero solidi, i ragazzi allenati da Stefano Mascetti. Buone le percentuali d’attacco per i ‘martelli’ Benvenuti (19) e Kiva (22), così come ha smistato bene il gioco il palleggiatore Rondelli, consentendo a centrali Bernardi (6) e Caselli (7) di portare i loro ‘mattoni’. Decisiva, come spesso accade in incontri che vanno al quarto set, la terza frazione di gioco, con i guizzi di Caselli e Benvenuti che rompono l’equilibrio sul 23 pari. E l’incertezza si protrae nel quarto segmento di gioco, poi Spezzano si scioglie in dirittura d’arrivo. Sotto rete si è giocato pure in B2 femminile, girone G. E la Lasersoft Riccione non si è fermata neppure stavolta: per il gruppo di coach Michele Piraccini un blitz a Ravenna (0-3 sull’Olimpia Teodora; 23, 21, 21). Tallevi (17) e Gugnali (11) le marcatrici più prolifiche tra le riccionesi, sempre terze a braccetto con Prato a quota 35. Disco rosso, infine, per l’Athena Projet System, superata in casa da Pistoia (0-3) e sempre impelagata nelle zone meno nobili della graduatoria (20, 20, 17 lo score: Costantino 12, Bologna 9).