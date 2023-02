San Giovanni è tornata padrona del suo destino

Seconda (e ultima) trasferta siciliana per l’Omag-MT San Giovanni, che solo 13 giorni fa era andata a sbancare Marsala. Stavolta il calendario conduce le marignanesi a Messina per il match contro l’Akademia, partita in programma domani alle 17 (arbitrano Colucci e De Sensi, in A2 femminile, girone B, è la giornata numero 21, penultima di regular season). La stagione regolare è dunque agli sgoccioli e la squadra allenata da Enrico Barbolini, grazie ai risultati maturati mercoledì scorso, è padrona del proprio destino, nel senso che con due successi ‘pieni’ (nell’isola prima, poi in casa con Soverato domenica 5 marzo) nessuna delle inseguitrici potrà più agguantarla e l’attuale secondo posto verrà messo sotto chiave. "Già, è una situazione che ci piace", ammette il tecnico dell’Omag-MT, che insieme alle sue giocatrici e allo staff si metterà in viaggio oggi, nella tarda mattinata. Primo trasferimento in pullman fino a Bologna, poi volo con sbarco a Catania e altro percorso da coprire con dei pullmini per raggiungere la meta attorno all’ora di cena. Dall’altra parte della rete San Giovanni non troverà una realtà di prima fascia (appena 14 i punti del Messina contro i 39 delle romagnole), ma per Barbolini cambia poco. "Non posso basarmi sulle previsioni, noi dovremo andar lì e disputare la nostra partita con estrema attenzione. Al di là della classifica, le siciliane possono contare su alcune buone individualità, l’opposto francese Ebatombo e Robinson, schiacciatrice americana arrivata a campionato in corso", rivela lo skipper marignanese, che avrà tutto l’organico a disposizione, compresa quella Giulia Saguatti che comincia a rimettere piede sul parquet. Battendo nel recupero di mercoledì Montecchio Vicentino, San Giovanni ha fatto un bel pieno di fiducia, proprio quello che le serviva dopo gli scivoloni al tie-break con le furlane Talmassons e Martignacco. Ora non resta che completare l’opera, cioè intascare 6 punti in questi due rimanenti impegni per costruirsi un buon ‘orologio’ nella Poule.

alb. cresc.