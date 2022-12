San Giovanni, fila tutto liscio Perugia liquidata in un’ora

Perugia

0

San Giovanni

3

3M PALLAVOLO PERUGIA: Manig 3, Giudici 7, Negri 1, Agbortabi 4, Salinas 6, Patasce 1; Rota (libero), Traballi, Bosi 1, Pero 1. All.: Marangi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI: Turco 5, Perovic 9, Babatunde 3, Parini 6, Bolzonetti 14, Rachkovska 12; Caforio (libero), Covino 2, Salvatori 3, Biagini, Cangini. All.: Barbolini.

Arbitri: Mannarino e Merli.

Parziali: 12-25, 11-25, 16-25.

Un’ora e 7’. Tanto poco è durata la (non) partita tra il fanalino di coda Perugia e l’Omag-MT San Giovanni, seconda forza dietro l’imbattuta Volley club Roma in questo girone B di A2 femminile. D’altronde le squadre erano divise in classifica dalla bellezza di 19 punti, un Grand Canyon: differenza che è sembrata addirittura più netta per quello che ci ha raccontato il campo. Per le marignanesi un autentico monologo in un match a senso unico, una prova di forza che ha letteralmente annichilito la modesta formazione umbra. Un incontro che solo nelle primissime battute resta in equilibrio, anzi vede partire meglio le padrone di casa, che sfruttano qualche ricezione distratta delle riminesi (6-3 il parziale). Tempo di aggiustare qualcosa e gli orizzonti cambiano profondamente. L’ultimo vantaggio di Perugia è sull’8-7, quindi il gruppo allenato da Barbolini piazza un robustissimo break di 10-1, mentre il coach umbro Marangi tenta inutilmente di frenare l’emorragia con due timeout ravvicinati. San Giovanni distribuisce benissimo la pericolosità, non offre riferimenti e le umbre vanno a fondo, arenandosi a quota 12. Nel secondo set sarebbe lecito attendersi una reazione e invece la scena se la prende tutta l’Omag-MT, che dispone a piacimento delle rivali, sempre più in affanno, sempre più confuse. Il gap si allarga a vista d’occhio, mentre coach Barbolini ruota tranquillamente le sue giocatrici senza perdere intensità, soprattutto senza smarrire mai il controllo della gara. E anche la seconda frazione è comodamente in ghiaccio. Perugia ha le spalle al muro e nel terzo set, quanto meno, riesce a restare in scia, pur senza dar mai l’impressione di poter riaprire – o per lo meno allungare – la partita. Fino al 14-17 il margine è contenuto, poi le marignanesi strappano e sul 15-23 (ace di Parini) si aspetta solo la fine. Epilogo che arriva naturalmente da lì a poco, quando con un imperioso muro San Giovanni si regala la meritata doccia insinuando ulteriori dubbi e perplessità nella testa delle giocatrici di casa, appena una vittoria raccolta in 11 gare.

alb. cresc.