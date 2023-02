San Giovanni, finito il digiuno Titani mai in partita a Viadana

A due mesi e mezzo dall’ultimo sorriso (3-1 sul Civitanova, era il 19 novembre), la Ventil System San Giovanni torna finalmente a vincere e lo fa sbancando Castellana Grotte in questa prima giornata di ritorno del campionato di volley B maschile, girone E (1-3 in Puglia, 22-25, 25-27, 25-21, 21-25 i parziali). Un successo – il primo stagionale lontano da casa – che era atteso come un temporale in un periodo di grave siccità, tre punti dai quali i marignanesi dovranno ripartire per andare a caccia di una salvezza comunque non semplice. Ottimo impatto, a Castellana Grotte, per il palleggiatore Scrollavezza, che ha innescato al meglio i compagni. E a mettere giù il maggior numero di palloni ci ha pensato Morichelli (22 i suoi punti): in doppia cifra pure Conci (17) e Franco (4). Spulciando tra le cifre di squadra, 3 gli aces a fronte di 8 battute sbagliate: 12 i muri vincenti, 27 gli errori. Sempre in B maschile, ma nel girone C, nulla da fare per la PromoPharma San Marino a Viadana, nel ‘mantovano’ (3-0 per i lombardi, 18, 15, 19 lo score in appena un’ora e 6’ di gioco). "Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, è vero, ma gli avversari sono stati molto più bravi di noi", ammette il coach dei Titani, Stefano Mascetti, che non ha potuto contare sul centrale Bernardi, a casa indisponibile. Il solo Benvenuti (11 pt) è finito in doppia cifra.

Passando al campionato di volley B2 femminile, girone G, successo casalingo per la Lasersoft Riccione, che nella palestra ‘Fontanelle’ ha la meglio sul Polverigi (3-1; 25-22, 25-10, 23-25, 25-22). Una vittoria importante, che consolida la terza posizione della formazione allenata da Michele Piraccini. Avanti due set a zero, le riccionesi subiscono la reazione delle marchigiane, che si portano sopra pure nella quarta frazione (6-11). Con calma e grande attenzione, poi, la Lasersoft ricuce lo strappo e chiude il discorso in quattro set. Buona la ripartizione della pericolosità (Tallevi 19, Godenzoni 15, Gugnali 12, Gabellini 10). Nulla da fare, infine, per l’Athena Projet System a Porto San Giorgio, con le riminesi che possono cullare però rimpianti per l’esito del terzo set (3-0 per le marchigiane; 16, 15, 24). Dieci punti per Sara Bologna.