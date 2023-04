San Giovanni ha le mani piene Sfida ‘impossibile’ per i Titani

Dopo la consueta pausa per le festività pasquali, in questo weekend sotto rete ritornano i campionati di volley B con la giornata numero 23, quartultima di regular season. Nel torneo maschile, girone C, la PromoPharma San Marino (23 punti sin qui) si esibirà domani a Serravalle contro l’attrezzata Sommacampagna (48 pt per un secondo posto in solitudine). Come si può facilmente intuire, un match estremamente complicato per i Titani, che hanno un disperato bisogno di ‘muovere’ la classifica per tenere vive le speranze di salvezza. "Dobbiamo provarci, confidando di avere il roster il più possibile al completo", incrocia le dita coach Stefano Mascetti, che non avrà a disposizione nessun opposto, mentre l’universale Bacciocchi tutt’al più andrà ad accomodarsi in panca. Alla palestra ‘Casadei’ si comincia alle 18.30, arbitrano Petterini e Valeri. Due ore e mezzo più tardi, a San Giovanni, la Ventil System (21 pt) avrà a sua volta le mani piene con il Volley Potentino (46). Parliamo del girone E e pure qui i marignanesi si stanno battendo per rimanere nella categoria. "Potentino è motivato, poiché insegue ancora il terzo posto – non si aspetta certo un’avversaria appagata l’allenatore di San Giovanni, Alessandro Della Balda –. I principali riferimenti sono il palleggiatore Miscio e lo schiacciatore Valla, due giocatori ex serie A, comunque la squadra marchigiana è stata costruita per disputare un campionato di vertice. Per noi sarebbe ovviamente importante strappare qualcosa, anche se la gara chiave ce l’abbiamo domenica 23, quando scenderemo a Loreto". I ‘fischietti’ sono Gambato e Di Marco. In B2 femminile, girone G, domani sarà invece tempo di derby alla palestra Fontanelle di Riccione, con le padrone di casa della Lasersoft (49 pt) che ricevono la visita dell’Athena Projet System Rimini (17). Prime schiacciate alle 18, la gara sarà diretta da Annese e Santoniccolo. Nel confronto d’andata, alla ‘Casa del Volley’, Riccione la spuntò 3-0.