San Giovanni in Sardegna cerca punti per i playoff

Insolito sabato pomeriggio sul parquet, per l’Omag-MT San Giovanni, che anticipa a oggi la partita di Olbia, match valido quale terza giornata del Pool Promozione di volley A2 femminile (alle 18, fischiano Pescatore e Grassia, c’è la diretta su Icaro Tv e in streaming su Icaroplay). Classifica alla mano, l’incontro conta solamente per le marignanesi, che con 55 punti già raggranellati difendono il loro eccellente terzo posto, piazzamento che è sinonimo di ammissione ai playoff, mentre la formazione sarda, che chiude la fila a quota 30, deve cercare altrove gli stimoli, poiché già adesso non ha nessuna chance di poter guadagnarsi la post season. "Non avrà stimoli legati alla graduatoria, però le prime due gare Olbia le ha giocate, eccome (un set strappato sia allo schiacciasassi Roma, sia a Montecchio, ndr) – osserva il coach dell’Omag-Mt, Enrico Barbolini –. Non avendo l’ansia del risultato a tutti i costi ci si può esprimere lo stesso bene, in testa ci sono pochi pensieri e le giocatrici hanno comunque un’importante vetrina dove potersi mettere in evidenza", non si aspetta certo un’avversaria dimessa o arrendevole lo skipper di San Giovanni, così come quello di Olbia, storicamente, non è un campo di gioco facile per le viaggianti. "Sì, è un po’ strano, non è semplice giocarci e poi dall’altra parte della rete troveremo un’avversaria con individualità interessanti", osserva Barbolini.

"La nostra squadra è comunque compatta, il livello che abbiamo raggiunto ci permette appunto di essere dove siamo", riflette l’allenatore della formazione della Valconca, che con un blitz in Sardegna farebbe un ulteriore passo avanti verso quei playoff che sono nel mirino. "Non siamo specializzati in numeri", ribatte Barbolini, che non ama affatto avventurarsi in calcoli e tabelle. Due le ex nell’Omag-MT: la centrale Babatunde, a Olbia nella passata stagione, e il libero Caforio, nell’isola dal 2019 al 2022.

alb. cresc.