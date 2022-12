San Giovanni, le ragazze volano aspettando il big-match con Roma

È Settebello, dunque, per l’Omag-MT, che a Perugia, nell’ultima fatica del 2022, ha confermato di vivere un felice momento, con la formazione umbra che è stata letteralmente fatta a pezzi da Bolzonetti e compagne, che sono in striscia positiva da 7 partite, per una seconda piazza in solitudine in questo girone B del campionato di A2 femminile dietro a un Volley club Roma pressoché perfetto. "Perugia magari non è al livello per stare nella categoria, però poi gli incontri bisogna pur sempre giocarli – riflette il presidente e gm della società marignanese, Stefano Manconi (foto) –. Credo che in queste settimane la squadra sia cresciuta molto in battuta, così come difendiamo parecchio. E le partite più semplici vanno via davvero lisce". Già oggi la formazione allenata da Enrico Barbolini si riaffaccerà in palestra per riprendere gli allenamenti: tre giorni di sedute, quindi un ‘rompete le righe’ per Capodanno e dintorni, con le straniere Perovic e Rachkovska che ne approfitteranno per tornare rispettivamente in Montenegro e in Bulgaria. L’Omag-MT si ritroverà poi martedì 3 gennaio per dare il via a una settimana-tipo di lavoro in vista del big-match con la prima della classe, sfida in programma domenica 8 in Valconca. Ma potrà esserci davvero partita con la capolista? "Sono convinto che se giochiamo bene, a partire sempre dall’efficacia del servizio, possiamo disputare una bella gara anche con Roma – ne è sicuro Manconi –. Poi siamo a casa nostra, pertanto confido in un aiuto del pubblico", si rivolge ai tifosi il dirigente.

Quegli aficionados che anche il 26, a Perugia, hanno fatto sentire a casa San Giovanni, almeno una cinquantina le persone (vocianti) che per Santo Stefano si sono spinte fino in Umbria. Nel frattempo, aspettando la ripresa del campionato, già venerdì 30 irromperà sulla scena la Coppa Italia con il primo ottavo di finale, di fronte Montecchio Vicentino e Mondovì. L’ottavo che interessa l’Omag-MT però è un altro, quello che opporrà sotto rete Busto Arsizio e Volley Soverato, incontro previsto mercoledì 11 gennaio nel ‘varesotto’. La vincente di quell’incrocio farà infatti capolino a San Giovanni una settimana più tardi, il 18, per il quarto di finale sempre su gara secca.