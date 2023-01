San Giovanni non può fallire Titani, trasferta ad alto rischio

Stop all’andata, nei campionati di volley B maschile. Nel girone C una PromoPharma San Marino in crescita va a far visita domani sera al Montichiari (nel ‘bresciano’ prime schiacciate alle 21, fischiano Rusconi e Faia). Un’avversaria tosta, quella lombarda, una squadra che in classifica può esibire 7 punti in più rispetto ai Titani, sempre impelagati nella lotta per non retrocedere (21 pt contro 14). "Il roster di Montichiari è un mix di giovani e giocatori d’esperienza – osserva il coach sammarinese Stefano Mascetti –. Se saremo al completo, come spero, potremo giocarcela esattamente come abbiamo fatto nelle ultime 6 gare. Va pure detto che noi tendiamo a esprimerci meglio in casa, visto che lontano da Serravalle finora abbiamo racimolato appena un punto". Sempre domani, alla stessa ora, nel girone E la Ventil System San Giovanni non può assolutamente permettersi di sbagliare con l’Us Volley ‘79 Civitanova, formazione che sin qui ha raccolto meno dei marignanesi (5 pt contro 9). "Dobbiamo catturare 3 punti se vogliamo riprendere fiducia e rimpolpare un po’ la graduatoria, questa è una partita-verità", non si nasconde l’allenatore Alessandro Della Balda, che potrebbe anche ritrovarsi un giocatore in più in organico. La società sta infatti portando avanti una trattativa con Luca Scrollavezza, palleggiatore classe ‘97, recenti trascorsi a Foligno. L’incontro, come accennato, inizierà alle 21, dirigono Di Virgilio e Renzi. E’ l’ultima di andata anche in B2 femminile. Nel girone G, quello che ci interessa, domani pomeriggio, alle 18, a Riccione la Lasersoft (27 punti) se la vedrà con Castenaso (13): i fischietti sono La Torre e D’Amico. "Sono una neopromossa e giochiamo a casa nostra", riflette il coach riccionese Michele Piraccini, che dovrebbe poter disporre di tutte le sue giocatrici, anche se Ricci non è al 100%. L’Athena Projet System Rimini scenderà invece in campo domenica, a Ozzano, per affrontare la seconda forza del girone (h. 18, il match sarà diretto da Casarin e Frighetto). A dar retta alla classifica (12 pt Athena, 31 Ozzano) non dovrebbe esserci partita, con la squadra allenata da Chiara Gambuti che deve ritrovare pure qualche certezza dopo il brutto ko interno con Macerata.