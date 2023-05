San Giovanni, nuova era Il coach è Matteo Bertini

Sarà Matteo Bertini a sedersi sulla panchina dell’Omag-MT San Giovanni nella prossima stagione di A2 femminile. È dunque lui, il 46enne coach che risiede a Marotta, nel ‘fanese’, con la compagna e la loro bimba di 11 mesi, il successore di Enrico Barbolini, che non è stato confermato dopo due campionati in Valconca.

"Con Matteo ci conosciamo da tanti anni – attacca il presidente e gm Stefano Manconi (i due insieme nella foto) –. All’inizio avevamo qualche remora, perché ci aveva detto che si sarebbe preso un anno sabbatico. Ma era ugualmente doveroso fare un tentativo e in 24 ore ha cambiato idea. Fino a settembre inoltrato sarà impegnato con la nazionale femminile italiana (è il vice del capo allenatore Mazzanti, ndr), ma ci siamo già confrontati su alcuni aspetti tecnici che riguardano le giocatrici e ho notato una grande unità di intenti".

"San Giovanni è una grande famiglia – gli fa eco il nuovo skipper dell’Omag-MT –, quella sensazione l’avevo già avvertita venendo qui da avversario. Per me è un’altra sfida: vengo da un paio d’anni non facilissimi e avevo tanta voglia di rimettermi in gioco. Ho sentito già alcune ragazze che abbiamo confermato, vedo entusiasmo. Ci sono davvero tutti i presupposti per disputare una bella stagione, soprattutto per divertirci insieme", aggiunge Bertini, che fino al 24 settembre non potrà essere in palestra con le sue giocatrici, con il ritrovo che è previsto per il primo lunedì dopo Ferragosto.

"Il vice Zanchi sarà affiancato da due assistenti nella prima fase della preparazione, ci vorranno tre allenatori per coordinare il lavoro sul campo", riflette Manconi, che attende ancora di sapere la data d’inizio del campionato. Per Bertini, che da giocatore può esibire trascorsi in B, una carriera in panchina che l’ha portato da Santeramo a Bergamo, dall’Eczacibasi Istanbul al San Casciano, da Pesaro a Bergamo, da Trento – dove vinse una coppa Italia battendo in finale proprio San Giovanni – a Perugia, senza ovviamente dimenticare l’attuale parentesi in azzurro.

Per quello che riguarda il roster su cui potrà contare il nuovo allenatore di San Giovanni, dopo l’arrivo di Nardo e il ritorno di Consoli, la società annuncia pure la conferma di Giulia Saguatti, la 31enne schiacciatrice che è un po’ la bandiera di San Giovanni (sbarcò in Valconca nell’estate 2015, chiamandosi poi fuori solo per la nascita della sua Alice).

Due nuove alternative da pescare in panca, il libero Arianna Meliffi e la palleggiatrice Chiara Ghibaudo. Non restano, invece, Aluigi e Biagini, oltre alle due straniere e a Babatunde. A proposito di ‘forestiere’, solo l’opposto che verrà non avrà il passaporto italiano.

