San Giovanni, ora si fa sul serio Contro Brescia è tempo di playoff

C’è di nuovo il Millenium Brescia, dall’altra parte della rete. E stavolta, a differenza di una settimana fa, il match conta decisamente di più. Sì, perché domenica scorsa l’Omag-MT San Giovanni giocava per chiudere in cassaforte il suo terzo posto, ‘missione’ andata puntualmente a buon fine, mentre oggi la sfida con la Leonossa rappresenta il primo atto di una semifinale playoff che promuoverà in finale la squadra capace di mettere a segno due vittorie (garadue è in calendario mercoledì 26 a Brescia, se la situazione è ancora in stallo per la ‘bella’ senza domani le duellanti torneranno da queste parti nel prossimo weekend). Il gruppo allenato da Enrico Barbolini si è guadagnato il vantaggio del fattore campo, ma la ‘casa’ in questa post season non è quella abituale. Per una discutibile regola, infatti, il palas marignanese (540 posti la capienza) è omologato per l’A2 limitatamente alla regular season, ma non per i playoff, così l’Omag-MT è costretta ad emigrare. E la scelta è caduta sul Play Hall di Riccione, teatro oggi pomeriggio di questo atteso confronto (alle 17, fischiano Chiriatti e Di Bari). Un impianto nuovo anche per San Giovanni, con Barbolini che è riuscito comunque a farci un paio di allenamenti, più la seduta di rifinitura in programma questa mattina.

Ma che partita sarà e quali indicazioni ha lasciato il faccia a faccia di 7 giorni fa? "Brescia è una squadra di assoluto livello, costruita bene, onestamente non vedo dei punti deboli particolari – ribatte Barbolini –. Offensivamente hanno nell’opposto Obossa un terminale importante, sul quale puntano forte: d’altronde parliamo della miglior realizzatrice dell’A2. Ma non c’è ovviamente solo lei", avverte il tecnico, che per questo delicato appuntamento potrà contare su tutto l’organico al completo. Una formazione, l’Omag-MT, che nel Pool Promozione ha vinto la bellezza di 5 partite su 6. Un buonissimo segnale alla vigilia dei playoff. "Al di là delle vittorie, credo che sia il percorso fatto ad averci condotto sin qui, adesso riusciamo a mettere in campo tante cose in tanti aspetti del gioco", ammette Barbolini, che nel precedente confronto con Brescia aveva lasciato a sedere la centrale Parini, al solito pedina del sestetto base. "Aveva un leggero risentimento al ginocchio, così non l’ho rischiata – spiega l’allenatore di San Giovanni –. Nella mia testa, poi, gli equilibri non si spostano in base a chi è in campo tra le centrali". E adesso torna all’antico? "Adesso sono sempre consapevole di poter disporre al centro di tre buone giocatrici".

alb. cresc.