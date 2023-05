San Giovanni riparte "Avanti con Barbolini"

Domani sera, a Trento, prende il via la finale playoff per salire in A1, ma a sfidare la formazione di casa ci sarà il Millenium Brescia e non la Omag-MT San Giovanni, che in semifinale è inciampata proprio sull’ultimo ostacolo, avendo perso in casa garatre con le lombarde e per di più al tie-break. Un epilogo amaro, che non inficia comunque l’ottima stagione vissuta dalle marignanesi. "Assolutamente, è stata un’annata super positiva – sostiene il presidente e gm Stefano Manconi (nella foto a sinistra) –. L’estate scorsa avevamo rifatto buona parte della squadra e di scontato, in questi casi, non c’è mai nulla. C’erano da inserire due straniere, più altre giocatrici provenienti da club che giocano per il centro classifica. Senza dimenticare il nostro budget, non certo illimitato (si aggira attorno ai 400mila euro, ndr). Per quel che riguarda la serie con Brescia – prosegue il dirigente di San Giovanni –, non ci sono grossi rimpianti, possiamo rammaricarci solo per quelle quattro battute micidiali, messe una in fila all’altra, realizzate dalla croata Lea Cvetnic nel corso del tie-break, battute che hanno regalato vantaggio e inerzia alle lombarde".

C’erano stati poi due set-point non sfruttati nel corso della terza frazione, poi smarrita ai vantaggi. "Sì, ma solo in un’occasione abbiamo avuto la palla per attaccare, però Caforio era fuori e Perovic non ha ricevuto un pallone comodo da mettere a terra", spiega Manconi, che oggi accompagnerà personalmente Nikoleta Perovic all’aeroporto di Bologna, mentre l’altra straniera, Vangeliya Rachkovska, sempre oggi volerà in Bulgaria da Rimini. E nel weekend parecchie giocatrici italiane faranno a loro volta ritorno a casa. Nella stagione 2324 l’Omag-MT sarà nuovamente ai nastri in A2, ma per capire con chi è presto. "Siamo in quella fase in cui anche le ragazze attraverso i loro procuratori ricevono proposte, valuteremo un attimo tutti insieme nei prossimi giorni", non si sbilancia il presidente, che procederà comunque per gradi. E il primo passo, al solito, riguarda l’allenatore. "A breve scambierò due chiacchiere con Enrico Barbolini (nella foto a destra durante un timeout), ma già qualche giorno fa parlavamo di giocatrici. La volontà, da parte nostra, è quella di andare ancora avanti insieme", fa sapere Manconi, che è poi intenzionato a confermare diverse giocatrici del nucleo italiano. Nessuna novità sul campo: l’Omag-MT rimarrà a San Giovanni.

alb. cresc.