San Giovanni sconfitta Si decide tutto alla ‘bella’

Millenium Brescia

3

Omag-MT San Giovanni

0

MILLENIUM BRESCIA: Boldini 2, Obossa 11, Torcolacci 12, Consoli 11, Pamio 7, Cvetnic 9; Scognamillo (libero), Ratti, Munarini, Blasi ne, Orlandi ne, Ferrari ne, Zorzetto ne, Foresi ne. All.: Beltrami.

OMAG-MT SAN GIOVANNI: Turco, Perovic 8, Babatunde 1, Parini 4, Bolzonetti 8, Rachkovska 7; Caforio (libero), Salvatori 3, Cangini, Aluigi, Covino 1, Biagini ne, Saguatti ne. All.: Barbolini.

Arbitri: Cecconato e Selmi.

Note – Parziali: 25-19, 25-17, 25-16. Durata set: 26’, 24’, 24’.

San Giovanni non la morde mai, questa garadue di semifinale che poteva proiettarla già al braccio di ferro decisivo per la promozione in A1. Le marignanesi restano sempre ai margini dell’incontro, sbagliano tanto, soprattutto non danno mai l’impressione di poter veramente fare il colpo al pala ‘Jimmy George’ di Montichiari, casa di quel Millenium Brescia che ha riequilibrato la serie in un’ora e un quarto di gioco. Così, per capire chi potrà continuare la sua corsa nei playoff, bisognerà attendere domenica, quando al Play Hall di Riccione si disputerà garatre, la ‘bella’ che non ammette repliche.

Ieri sera è stata Brescia ad accendersi per prima, a cercare di indirizzare subito il match, ma San Giovanni recupera e mette pure la testa avanti per un attimo (8-9). Sul 13-12 l’ultimo punto di contatto, quindi il Millenium allunga appoggiandosi con grande continuità alle centrali, che ripagano la fiducia (4 punti a testa per Torcolacci e la ex Consoli). L’Omag-MT cerca Perovic, ma l’opposto montenegrino fatica terribilmente a ‘muovere’ il punteggio: e senza il suo apporto è chiaramente dura per le marignanesi, che si arenano a quota 19. La seconda frazione, purtroppo per San Giovanni, ricorda tanto la prima. Per un po’ c’è equilibrio, complice l’atteso ‘risveglio’ di Nikoleta Perovic, poi, sul 14-13, la formazione lombarda comincia ad allungare, forte di muro che a tratti diventa davvero insormontabile per l’attacco avversario, con Bolzonetti e Rachkovska che si ritrovano in un amen la palla tra i piedi dopo aver tentato di schiacciare. Coach Barbolini prova ad avvicendare la palleggiatrice, dentro Aluigi per Turco, ma l’inerzia non cambia e il Millenium può issarsi comodamente sul 2-0. Anche il linguaggio del corpo non racconta nulla di buono per le marignanesi. E quando si riprende a giocare, dopo un episodico 6 pari, Brescia riprende in mano le redini dell’incontro e non le molla più, con l’Omag-MT che ormai arranca, che non ci crede più.

alb. cresc.