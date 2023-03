San Giovanni ‘vede’ la salvezza Riccione cerca una rivincita

È la giornata numero 21, in B maschile, torneo che domani vedrà entrambe le realtà del ‘riminese’ esibirsi in casa. Per quello che riguarda il girone C, a Serravalle la PromoPharma (20 punti sin qui) ospiterà Asola (35): prime schiacciate alle 18.30, arbitrano Erman e Tundo. Vista la precaria situazione di classifica, con la squadra a -6 dalla soglia della salvezza, i Titani cercheranno una non semplice vittoria per tenere quanto meno viva la speranza. Alle 21 – e qui ci spostiamo al girone E –, a San Giovanni, la Ventil System (21) ci proverà con Castelferretti (35). Uno scoglio impegnativo, ma i marignanesi ci credono e attualmente sono fuori dalla ‘zona rossa’. Uguccioni rientra dopo aver scontato la squalifica, Gabellini è invece in dubbio per un fastidio alla schiena. I ‘fischietti’ sono Tawfik e Frazzoni. Passando alla B2 femminile, girone G, sempre domani alle 17.30 l’Athena Projet System (17) sarà di scena nell’anconetano, a Polverigi (38). Solo un blitz può mantenere in ‘vita’ le riminesi, pericolosamente vicine alla retrocessione. Bucella è in forse, dirigono Morelli e Morini. Alle 18, a Riccione, la Lasersoft (44) non dovrebbe aver problemi con Pagliare (5), anche se all’andata perse incredibilmente al tie-break. Arbitrano Bianchini e Lasaracina.