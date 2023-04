San Giovanni vuole chiudere subito i conti

Sotto rete questa sera è tempo di garadue, nelle semifinali playoff di A2 femminile. E l’Omag-MT, forte del successo centrato domenica al Play Hall di Riccione, avrà l’occasione di chiudere subito il conto col Millenium Brescia, squadra che gioca al palasport ‘Jimmy George’ di Montichiari (h. 20.30, fischiano Cecconato e Selmi). Nell’impianto dedicato allo sfortunato pallavolista indiano, allora in forza proprio al Montichiari, che perse la vita in un incidente stradale nel lontano 1987, le marignanesi si presenteranno con un significativo biglietto da visita e cioè con i due successi ravvicinati centrati in Romagna contro le ‘leonesse’, un duplice 3-1 tra l’ultima del Pool Promozione e la prima di post season. Vittorie che danno chiaramente fiducia, sicurezza, mettendo al tempo stesso qualche dubbio nella formazione avversaria. "Noi siamo questa squadra qui – attacca il coach Enrico Barbolini –. Temevamo un po’ l’impatto emotivo all’esordio nei playoff, ma ormai abbiamo fatto nostro questo modo di giocare, di esprimerci e il resto rimane fuori. C’è consapevolezza all’interno del gruppo, abbiamo delle certezze tecniche".

Brescia, sul parquet amico, cercherà chiaramente di riaprire la serie, così da potersi giocare poi tutto nella ‘bella’ che si disputerà eventualmente domenica 30, sempre al Play Hall. "Mi aspetto un’avversaria oltremodo aggressiva sin dalla prima palla – è sempre lo skipper marignanese che parla –. Per i valori che ha, Brescia può dare di più, può avere una maggiore continuità nei momenti buoni. Noi non siamo nell’ottica di dire che quello che abbiamo fatto sin qui è sufficiente, cercheremo di adattarci subito alla gara. E prevedo un’altra grande partita", aggiunge Barbolini, che potrà contare sull’organico al completo. In avvio la diagonale palleggiatrice-opposto sarà sempre la stessa, con Turco e Perovic, così come non cambieranno le bande (Bolzonetti e Rachkovska) e il libero Caforio. L’unica variabile riguarda il reparto centrali, con il tecnico che non ha ancora deciso chi far partire tra Babatunde, Parini e Salvatori, con quest’ultima che si è decisamente ben comportata domenica dopo essere subentrata dalla panchina. "Sono ben contento di avere questi dubbi", si congeda il coach, che questa mattina porterà le sue giocatrici al pala ‘Jimmy George’ per una leggera seduta di allenamento.

alb. cresc.