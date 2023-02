San Giovanni vuole riscatto e secondo posto

È tempo di recupero, stasera in Valconca, con l’Omag-MT San Giovanni che nel palazzetto amico riceve la visita di Montecchio Vicentino (prime schiacciate alle 20, gli arbitri sono Usai e Fontini). Una gara che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 18 gennaio, una partita che poi slittò per i concomitanti impegni in Coppa Italia. E adesso è il momento di mettersi in pari, così come il pallone volerà sopra la rete anche a Latisana, teatro del recupero tra le padrone di casa del Talmassons e l’imbattuta Volley club Roma. L’Omag-MT torna a esibirsi in casa a tre giorni dalla battuta d’arresto con Martignacco, che si è preso la vittoria al tie-break e in rimonta, così come la squadra allenata da Enrico Barbolini andrà a caccia del primo successo interno del 2023. Già, proprio così, nel nuovo anno San Giovanni ha incassato solo amarezze tra le familiari mura del suo palasport: e se lo 0-3 con lo schiacciasassi Roma è nell’ordine delle cose (le capitoline fin qui non hanno lasciato per strada niente, catturando 51 punti in 17 gare), il discorso cambia per il duplice 2-3 subìto con le due realtà friulane di questo girone B di A2, Talmassons prima e Martignacco poi.

Nonostante questo rallentamento, comunque, l’Omag-MT può ancora aspirare al secondo posto ed è quasi padrona del suo destino. Il ‘quasi’ si riferisce al recupero odierno di Latisana, dove – così almeno si augurano a San Giovanni – il Talmassons sulla carta dovrebbe cedere l’intera posta alle travolgenti laziali, con le marignanesi che sono comunque chiamate a un ‘percorso netto’ nei rimanenti tre incontri. "Cerchiamo 9 punti, assolutamente. Poi siamo chiaramente consapevoli che dall’altra parte della rete ci sono anche le avversarie. Ma sappiamo che possiamo farli", è fiducioso coach Barbolini, che rispetto a domenica dovrebbe recuperare la centrale Babatunde (foto a sinistra). Nel Montecchio Vicentino tre le principali opzioni offensive: le bande Tanase e Angelina, più l’opposto Giorgia Mazzon, gemella di quell’Alessia che la stagione passata era in Valconca. "Abbiamo un’importante voglia di riscattarci", assicura il tecnico dell’Omag-MT, che domenica scorsa era arrivato davvero vicino a cogliere un ‘pieno’, per ritrovarsi poi tra le mani un solo punticino. Bolzonetti (foto a destra) e compagne dovranno dimostrare di aver resettato quel passo falso per continuare a credere nella seconda piazza. All’andata la spuntò 3-1 Montecchio.

alb. cresc.