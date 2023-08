San Lorenzo, riprende l’attività

Continuità e tante novità. È partita con grande entusiasmo e tantissimi ragazzi in campo la nuova stagione del settore giovanile del San Lorenzo che vuole dare seguito ai risultati della scorsa annata puntando sugli stessi principi alla base del progetto nato nell’estate 2022 e inserendo alcune importanti novità. Erano più di 100 ragazzi lunedì alla ripresa dell’attività che prevede ora cinque allenamenti aperti a tutti per prepararsi al meglio al via ufficiale della stagione previsto lunedì 4 settembre. Cinque sedute di tecnica, giochi, partite, mini-tornei con i partecipanti (dal 2018 al 2010) divisi per fasce di età e seguiti in lavori a stazione curati dai tecnici del San Lorenzo. Che per la nuova stagione saranno un perfetto mix di conferme e nuovi arrivi: i responsabili Matteo Ortalli e Alessandro Manzaroli hanno lavorato tanto in questi mesi per creare uno staff di primo livello aggiungendo figure importanti nelle varie categorie.