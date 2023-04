San Marino a caccia della salvezza sul campo della Juventus

Centottanta minuti separano le ragazze della Primavera dal termine della regular season. Il primo step alla San Marino Academy tocca oggi. Non semplice il match in programma in casa della Juventus seconda della classe (calcio d’inizio alle 15 al campo ‘Garino’ nell’omonima frazione del comune di Vinovo). La bella vittoria centrata con la Lazio ha avvicinato le titane sensibilmente all’obiettivo salvezza, che tuttavia resta ancora da conquistare. Il verdetto potrebbe arrivare già in questo fine settimana, con determinate combinazioni di risultati anche su altri campi. Ma è certo che Emanuele Iencinella si preoccuperà, in primis, di tenere le biancazzurre sul pezzo.

Primavera femminile. Girone 1 (21ª giornata): Tavagnacco-Roma, Fiorentina-Lazio, Hellas Verona-Inter, Juventus-San Marino Academy, Milan-Sassuolo, Napoli-Parma.

Classifica: Milan 50; Juventus 49; Roma 44; Inter 33; Sassuolo 29; Lazio, Hellas Verona 22; San Marino Academy 21; Fiorentina 20; Parma 18; Napoli, Tavagnacco 16.