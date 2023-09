San Marino a un passo dal baratro A rischio il tris di scudetti di fila

san marino baseball

6

unipolsai bologna

7

BOLOGNA: Seferina ss (23), Paolini 2b (03), Helder 1b (12), Garcia edes (13), Josephina 3b (33), Gamberini dh (02), Dobboletta (Agretti 01, Deotto ed 11) ec (02), Liberatore r (14), Bertossi esec (04).

SAN MARINO: Batista ed (23), Ferrini 3b2b (02), Angulo 2bss (24), E. Leonora es (04), D. Leonora 1b (13), Celli ec (03), Rosales r (03), Pieternella dh (02), Epifano (Di Fabio 3b 01) ss (12).

Successione: BOLOGNA: 110 001 4 = 7 bv 9 e 3 SAN MARINO: 100 023 0 = 6 bv 6 e 2

Lanciatori: Lopez (i) rl 5, bvc 5, bb 2, so 6, pgl 2; Robles (r) rl 0.2, bvc 1, bb 3, so 2, pgl 3; Cuomo (W) rl 0.1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Rivero (S) rl 1, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; Castillo (i) rl 5.1, bvc 8, bb 3, so 8, pgl 2; Baez (L) rl 0.2, bvc 0, bb 4, so 0, pgl 3; Hernandez (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0.

Note: fuoricampo di Liberatore (1p. al 6°); doppi di Garcia e Batista.

È sull’orlo del burrone, il San Marino Baseball. Il tris di scudetti consecutivo si allontana dopo una gara3 quasi vinta, esattamente come gara1, ma buttata via con un finale scellerato che ora mette i campioni in carica davanti a una serie di scontri da dentro o fuori, in cui saranno i felsinei ad accumulare match-point per aggiudicarsi il tricolore. Una partita con poca qualità e tanti errori, addirittura cinque tra le due squadre nei primi due inning. Bologna avanti 2-1 dopo due riprese, ma la valida di Angulo al 5° firma il sorpasso (3-2). Il solito Liberatore, con un altro solo-homer, pareggia sul 3-3 al 6°, ma il finale è surreale. A basi piene, nella parte bassa del 6°, Batista tocca una volata a sinistra che sembra innocua, ma Garcia manca completamente la palla ed entrano 3 punti. Sul 6-3 e con Baez in pedana al 7° sembra fatta, ma il closer di Bindi non trova più la zona dello strike e resta sulla collinetta fino a concedere quattro basi ball consecutive. Col punto del 4-6 già entrato, sale Hernandez. Bologna prosegue con la volata del 5-6 e soprattutto col bunt valido di Deotto, l’unica valida dell’inning. Entra il 6-6 e subito dopo anche il 7-6 su una palla mancata. Ai limiti dell’incredibile. Si rientra nella normalità col lavoro di Rivero nella parte bassa del 7°: tre out veloci e Bologna si porta sul 3-0.