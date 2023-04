San Marino al congedo: mini-cestisti in festa

Il ‘compito’ è già stato fatto, in maniera più che diligente, con l’Ap Titano che ha blindato da tempo con il conforto della matematica la sua posizione tra le prime 6 di questo girone di C Silver gestito dal comitato Fip dell’Umbria, piazzamento che è sinonimo di partecipazione garantita alla C Unica nella prossima stagione. Ma c’è ugualmente una regular season che va ultimata, anche se gli stimoli – comprensibilmente – sono quelli che sono. E nel tardo pomeriggio odierno, allo Sport Domus di Serravalle, l’albiceleste si congederà dal suo pubblico affrontando Falconara (si comincia alle 18, arbitrano Ciaralli e Flocco). Una partita che verrà disertata dalle ali forti Fusco e Dini, entrambi infortunati, con coach Rossini che si ritroverà gli uomini contati vicino a canestro. Ma la giornata odierna sarà soprattutto un momento di aggregazione e divertimento con la ‘Festa Titans’, in campo alle 16 i ragazzini del minibasket, Aquilotti e Scoiattoli, dei centri di Fonte dell’Ovo e dello Sport Domus. E all’intervallo della gara di C Silver sarà tempo di premiazioni.